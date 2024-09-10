У Білому домі заявили, що падіння фрагментів ракет або безпілотників на території сусідніх з Україною країн під час бойових дій — не нове явище, але воно підкреслює загрози, пов'язані з "війною Путіна".

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише “Європейська правда”.

Кірбі прокоментував нещодавні порушення повітряного простору Латвії та Румунії російськими бойовими дронами, зазначивши, що подібні інциденти трапляються під час війни в Україні, коли уламки ракет або дронів іноді потрапляють на територію сусідніх країн. “Ми уважно стежимо за ситуацією”, – зазначив Кірбі.

Він також підкреслив, що США тісно співпрацюють із союзниками та партнерами, і цей випадок демонструє, як війна Росії змінила ландшафт безпеки в Європі. “Тому ми робимо все можливе, щоб Україна могла захищатися”, – додав він.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав Захід до посилення підтримки України після інцидентів із падінням російських дронів на території Латвії та Румунії. Латвія також викликала тимчасового повіреного у справах Росії через виявлений безпілотник.