У Білому домі попередили, що Іран понесе серйозні наслідки за свою масовану ракетну атаку на Ізраїль, що відбулася 1 жовтня.

Про це повідомляє видання The Washington Post, яке цитує радника з національної безпеки Джейка Саллівана.

“Ми чітко дали зрозуміти, що будуть наслідки, серйозні наслідки. Ми будемо працювати з Ізраїлем над тим, щоб це стало реальністю”, — сказав Салліван.

Він відмовився повідомити, якої форми набудуть обіцяні наслідки для Ірану, який вже є об’єктом широких американських санкцій. Водночас Салліван наголосив, що пуск майже 200 балістичних ракет по Ізраїлю став “значною ескалацією”.

Радник відзначив, що президент Джо Байден уважно стежить за розвитком подій.