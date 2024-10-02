Про це повідомляє видання The Washington Post, яке цитує радника з національної безпеки Джейка Саллівана.
“Ми чітко дали зрозуміти, що будуть наслідки, серйозні наслідки. Ми будемо працювати з Ізраїлем над тим, щоб це стало реальністю”, — сказав Салліван.
Він відмовився повідомити, якої форми набудуть обіцяні наслідки для Ірану, який вже є об’єктом широких американських санкцій. Водночас Салліван наголосив, що пуск майже 200 балістичних ракет по Ізраїлю став “значною ескалацією”.
Радник відзначив, що президент Джо Байден уважно стежить за розвитком подій.
“Зараз ми збираємося розглянути, якими будуть наступні кроки, щоб забезпечити, в першу чергу, американські інтереси, а потім максимально сприяти стабільності в міру того, як ми будемо рухатися вперед”, — зазначив він.
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