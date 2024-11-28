Загострення війни між Росією та Україною активізувало обговорення можливості ядерної ескалації. Особливу увагу цьому питанню привернули неодноразові погрози президента Росії Володимира Путіна, спрямовані як проти України, так і країн НАТО.

Про це повідомляє Newsweek.

Зазначається, що в Білому домі наголосили, що Україна не отримає доступу до ядерного арсеналу.

“США не розглядають можливості передачі ядерної зброї Україні, навіть на тлі підвищеної загрози з боку Росії,” – цитує видання представників адміністрації президента США.

Повідомляється, що Путін у вересні заявив про зниження порогу для застосування ядерної зброї, зазначивши, що Росія залишає за собою право її використання у відповідь на загрозу, навіть якщо вона створюється звичайними озброєннями. Ця заява викликала додаткові побоювання в міжнародній спільноті.

У своєму аналізі Newsweek оцінило можливі наслідки ядерного удару російської ракети Р-36М2 (“Сатана”). Це одна з найпотужніших міжконтинентальних балістичних ракет, яка має потужність у 20 мегатонн тротилового еквівалента та здатна уражати цілі на відстані до 10 тисяч миль.

Експерти зазначають, що радіус повного знищення сягає 15,1 квадратних миль, а термічне ураження може поширюватися на понад 2 тисячі квадратних миль, спричиняючи серйозні опіки та руйнування.

Попри загострення ситуації, у Вашингтоні категорично заперечують можливість передачі ядерної зброї Києву. Адміністрація США наголосила, що ядерна ескалація не є шляхом вирішення конфлікту і що міжнародна спільнота повинна зосередитися на дипломатичних і оборонних заходах для стримування Росії.