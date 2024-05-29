Сполучені Штати підтвердили участь у саміті щодо миру України у Швейцарії наступного місяця. Однак наразі не відомо, хто саме прибуде на подію від країни.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу у Білому домі 28 травня.

“Ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміті”, – заявила Жан-П’єр.

На питання журналіста, чи буде присутній на саміті сам президент США Джо Байден, вона відповіла, що “не має більш конкретної інформації, якою може поділитись”.

За словами Карін Жан-П’єр, як і до цього саміту, для США пріоритет — продовжувати підтримувати зусилля України.

“Для нас важливо продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру”, – сказала вона.

Речниця Білого дому наголосила на необхідності швидкої підтримки України, яка має захищатись від атак.

“Ви бачили, що сталось у Харкові цими вихідними. Це важливо відзначити. Два десятки людей були вбиті. Це жахливо. Ось чому ми продовжуємо надавати допомогу і збільшувати її. У п’ятницю ми щойно анонсували чергову допомогу Україні. Саме так швидко ми намагаємось надати цю допомогу”, – резюмувала Жан-П’єр.

28 травня президент Володимир Зеленський прокоментував можливу відсутність президента США Джо Байдена на саміті.

“Я вважаю, що це не дуже сильне рішення. Я би дуже хотів, щоб президент Байден був особисто присутній і знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо, на якому рівні”, – сказав президент.

Перед цим Зеленський закликав лідерів США та Китаю Джо Байдена та Сі Цзіньпіна взяти участь у конференції щодо миру в Україні. Він додав, що в зустрічі візьмуть участь представники понад 80 країн.