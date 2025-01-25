Влада Білорусі заблокувала на три дні для користувачів за кордоном частину білоруських сайтів, які використовують хмарний хостинг.

Про це повідомляє білоруське видання Belsat.

Зазначається, що обмеження запровадили за розпорядженням державного Оперативно-аналітичного центру, який здійснює регулювання діяльності із забезпечення захисту інформації.

“З 10:00 25 січня до 23:59 27 січня 2025 року білоруські хостинг-провайдери обмежать доступ до віртуального хостингу з-за меж Республіки Білорусь. Ці заходи обумовлені загрозами для об’єктів інформаційної інфраструктури та інформації, що обробляється з їх використанням”, — цитує видання інтернет-провайдера hoster.by.

Також провайдер попередив своїх клієнтів, що якщо вони користуються зовнішніми сервісами, то їм потрібно підготуватися до того, що доступ до їх ресурсів буде обмежений.

Нагадаємо, білоруський Центрвиборчком зареєстрував п’ять кандидатів на посаду президента РБ. Окрім Олександра Лукашенка, який перебуває при владі в країні вже понад 30 років, проголосувати можна буде за Олега Гайдукевича, Анну Канапацьку, Олександра Хижняка та Сергія Сиранкова.

В ЄС засудили заплановані на 26 січня президентські вибори в Білорусі й назвали їх повністю недемократичними, оскільки їх результат вже заздалегідь визначений на користь Олександра Лукашенка.