Це попередні дані, які були озвучені 27 січня, пише БелТА.
«За попередніми підрахунками, кожен кандидат отримав таку кількість голосів: Олег Гайдукевич — 2,02%, Анна Канопацька — 1,86%, Олександр Лукашенко — 86,82%, Сергій Сиранков — 3,21%, Олександр Хижняк — 1,74%, проти всіх — 3,60%», — повідомив Карпенко.
Підсумкова пресконференція Центральної виборчої комісії Білорусі, де будуть оголошені попередні підсумки “виборів”, запланована на 27 січня об 11:00.
Зауважимо, що результати, озвучені ЦВК, широко піддаються сумнівам серед білоруської опозиції та міжнародної спільноти через відсутність прозорості й численні звинувачення у фальсифікаціях на виборах у Білорусі за останні роки.
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