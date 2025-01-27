Голова Центральної виборчої комісії Білорусі Ігор Карпенко заявив, що на так званих "виборах президента" Олександр Лукашенко отримав 86,82% голосів виборців.

Це попередні дані, які були озвучені 27 січня, пише БелТА.

«За попередніми підрахунками, кожен кандидат отримав таку кількість голосів: Олег Гайдукевич — 2,02%, Анна Канопацька — 1,86%, Олександр Лукашенко — 86,82%, Сергій Сиранков — 3,21%, Олександр Хижняк — 1,74%, проти всіх — 3,60%», — повідомив Карпенко.

Підсумкова пресконференція Центральної виборчої комісії Білорусі, де будуть оголошені попередні підсумки “виборів”, запланована на 27 січня об 11:00.

Зауважимо, що результати, озвучені ЦВК, широко піддаються сумнівам серед білоруської опозиції та міжнародної спільноти через відсутність прозорості й численні звинувачення у фальсифікаціях на виборах у Білорусі за останні роки.