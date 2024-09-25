У Білорусі полк імені Кастуся Калиновського, чиї бійці воюють за Україну, та всі його структури визнали «терористичною організацією».

Про це пише «Еўрарадыё».

Таке рішення за заявою білоруського генпрокурора ухвалив Верховний суд.

У прокуратурі заявили, що учасники полку нібито причетні до підготовки, організації та здійснення «актів тероризму» на території Білорусі.

Раніше в самопроголошеного президента Олександра Лукашенка полк називали «екстремістським формуванням».

Білоруський полк Збройних сил України сформували у березні 2022 року як батальйон для захисту України від російського вторгнення, а саме — Києва. Бійці брали участь у визволенні Херсонщини, обороні Сєвєродонецька, боях на Запорізькому напрямку, боях за Бахмут. Нині полк діє на сході.