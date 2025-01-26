У неділю, 26 січня, самопроголошений президент Білорусі вкотре балотується на найвищий пост. Ці президентські вибори з великою ймовірністю продовжать 30-річне правління "останнього диктатора Європи".

Про це пише білоруська служба “Радіо Свобода”.

Зазначається, що у країні створено 5325 виборчих дільниць для голосування. Їх відкрили о 08:00 за місцевим часом і вони працюватимуть до 20:00.

Очільник ЦВК Ігор Карпенко заявив, що в країні під час виборів міжнародні спостерігачі “здійснюють моніторинг виборчого процесу в усіх регіонах”.

Нагадаємо, 24 грудня 2024 року ЦВК Білорусі зареєструвала п’ятьох кандидатів на вибори глави держави. Серед зареєстрованих кандидатів — чинний “президент” Олександр Лукашенко, політики Олег Гайдукевич, Сергій Сиранков, Олександр Хижняк та приватна підприємиця Ганна Конопацька.

Раніше Лукашенко заявляв, що нібито не намагається втриматися за свою посаду й готовий передати її новому поколінню. Також Лукашенко висловив сподівання, що йому ще вдасться пожити за нової влади.

“Мої діти будуть жити. Я хочу бачити, як вони житимуть. Мої – це не лише мої діти. Мої діти – ось ці. Я хочу бачити, як вони житимуть. Це моя мета”, – сказав Лукашенко, додавши, що має велику перевагу над іншими кандидатами, що “не намагається силою втримати владу”.

Зауважимо, на попередніх виборах у 2020 році Лукашенко був оголошений переможцем із 80% голосів. Це викликало звинувачення у фальсифікаціях, багатомісячні масові протести та жорсткі репресії з тисячами арештів та хвилею еміграції противників режиму.