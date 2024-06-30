Про це сказав начальник Генерального штабу збройних сил Білорусі генерал-майора Павло Муравєйко, пишуть росЗМІ.

“Один з останніх аргументів і тез, які виступають як стримуючий фактор, — це овернення на територію нашої країни нестратегічної ядерної зброї. Ми навчилися поводитися з цією зброєю, ми вміємо її впевнено її застосовувати, ми здатні це робити. Можете не сумніватися, ми це зробимо, якщо суверенітету та незалежності нашої країни буде створено загрозу”, — сказав Муравейко.

Зазначається, що Москва передала Мінську ракетний комплекс “Іскандер”, який може бути носієм ядерної зброї, та надала допомогу у переобладнанні білоруських літаків, щоб вони могли нести спеціальні боєприпаси. Білоруські ракетники та льотчики пройшли на території Росії відповідну підготовку.

Президент Росії Володимир Путін 16 червня 2023 року заявив, що перші російські ядерні заряди доставлені до Білорусії, вся партія прибуде до кінця 2023 року. Наприкінці квітня 2024 року президент Білорусії Олександр Лукашенко повідомив, що Росія розмістила у країні кілька десятків ядерних боєприпасів.