У Міністерстві оборони Білорусі стверджують, що протягом останніх тижнів Україна стягує війська до кордону, а також мінує території та будує інженерні загородження. Там кажуть, що ситуація «непроста», однак «провокацій» поки не зафіксували.

Про це розповів начальник Генерального штабу Збройних сил та перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко.

За його словами, ситуація на кордоні з Україною «змінюється щодня, причому не на краще»: з українського боку там начебто фіксують «нічим не обґрунтовану і поки що незрозумілу» активність.

У місто Овруч на Житомирщині нібито прибули українські спецпризначенці 1 президентської бригади. Командувач Сил спеціальних операцій Білорусі Вадим Лукашевич теж сказав про розміщення в Житомирській області американських бойових машин піхоти, реактивних систем залпового вогню, важкої далекобійної артилерії та іншої техніки.

«Спецпідрозділи поблизу державного кордону завжди насторожують. І це ті об’єкти, які формують реальні виклики, здатні наситити нашу територію диверсійно-розвідувальними групами, здатні проводити провокації», — вважає начальник Генштабу білоруської армії.

Він також розповів про начебто пересування військ та польоти безпілотників на кшталт «Байрактара» поблизу українсько-білоруського кордону. А втім, наразі «явних провокацій» там не відбулося, хоча на тлі цього до кордону почали перекидати війська Білорусі.

Водночас начальник білоруських зенітних ракетних військ та військ ППО Андрій Северинчик заявив про постійне порушення повітряного простору Білорусі. Він каже, що українські військові на кордоні з Білоруссю забезпечені не тільки безпілотниками, а й засобами для ураження в глибину території Білорусі.

«Хотілося попередити та остудити гарячі голови тих, хто намагається залучити нашу країну до збройного конфлікту. Ми готові рішуче застосувати всі сили та засоби для захисту своєї території, населення Республіки Білорусь від можливих провокацій у повітряному просторі», — заявив Северинчик.

Ще 20 червня Держприкордонкомітет Білорусі заявляв про збільшення угруповання українських військових на кордоні з Україною. Однак речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі «Українській правді» казав, що Сили оборони здійснюють захист суверенної території від агресора, і «жодних провокацій у цьому немає».