Речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз заявив, що Мінськ не отримував офіційних звернень від України з вимогою відведення військ від спільного кордону.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Глаз повідомив, що білоруська сторона не отримувала від України жодних звернень стосовно відведення військ у будь-якому форматі. За його словами, повідомлення МЗС України вони бачили лише в інтернеті, де, за його словами, вистачає різного роду інформації.

“Тож ми самі були б вдячні, якби хто-небудь зміг нам роз’яснити логіку подібних заяв. Як на нашу думку, вельми хитромудру”, – говорить він.

Він також повторив твердження білоруської пропаганди про нібито українські дрони, що перетинають білоруський повітряний простір, та постійні провокації з боку України. Через ці дії, за словами Глаза, білоруські збройні сили змушені виконувати завдання із захисту території Білорусі та її громадян.

“Але ви ж розумієте, що це в межах класичної логіки. А якою логікою керується українська сторона, ми не знаємо. Можливо, тут присутня якась хитра гра, розрахована на внутрішнє споживання або на отримання овацій із Заходу. Однак головне в такій грі – не перехитрити самих себе”, – додав він.

Раніше МЗС України заявило, посилаючись на дані розвідки, що Білорусь зосередила значні військові сили біля північних кордонів України, зокрема неподалік Чорнобильської АЕС.