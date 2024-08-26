Про це повідомляє БЕЛТА.
Глаз повідомив, що білоруська сторона не отримувала від України жодних звернень стосовно відведення військ у будь-якому форматі. За його словами, повідомлення МЗС України вони бачили лише в інтернеті, де, за його словами, вистачає різного роду інформації.
“Тож ми самі були б вдячні, якби хто-небудь зміг нам роз’яснити логіку подібних заяв. Як на нашу думку, вельми хитромудру”, – говорить він.
Він також повторив твердження білоруської пропаганди про нібито українські дрони, що перетинають білоруський повітряний простір, та постійні провокації з боку України. Через ці дії, за словами Глаза, білоруські збройні сили змушені виконувати завдання із захисту території Білорусі та її громадян.
“Але ви ж розумієте, що це в межах класичної логіки. А якою логікою керується українська сторона, ми не знаємо. Можливо, тут присутня якась хитра гра, розрахована на внутрішнє споживання або на отримання овацій із Заходу. Однак головне в такій грі – не перехитрити самих себе”, – додав він.
Раніше МЗС України заявило, посилаючись на дані розвідки, що Білорусь зосередила значні військові сили біля північних кордонів України, зокрема неподалік Чорнобильської АЕС.
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