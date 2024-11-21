Сьогодні, 21 листопада, у більшості областей країни оновлено графіки застосування заходів обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Новий розклад виглядає так:

14:00 – 19:00 — три черги відключень;

19:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Водночас у компанії попередили, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго.

В “Укренерго” закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію, коли світло повертається за графіком.