Про це повідомили в “Укренерго”.
Новий розклад виглядає так:
- 14:00 – 19:00 — три черги відключень;
- 19:00 – 22:00 — одна черга відключень.
Водночас у компанії попередили, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго.
В “Укренерго” закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію, коли світло повертається за графіком.
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