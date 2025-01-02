Місто Покровськ на Донеччині постійно опиняється під обстрілами та зазнає значних руйнувань через бойові дії. Водночас у бюджеті міста на 2025 рік закладені десятки мільйонів гривень на благоустрій територій і підтримку водопровідно-каналізаційного господарства.

Про це йдеться у розпорядженні начальника МВА Сергія Добряка від 23 грудня 2024 року на сайті Покровської міської військової адміністрації.

З 5 грудня DeepState щодня повідомляє про наступ російських військ у напрямку Покровська. Місто є важливим логістичним центром, через який проходять основні маршрути на Донецьк, Костянтинівку та Краматорськ.

Росіяни безупину продовжують спроби охопити та оточити його через прилеглі населені пункти.

Водночас у місцевому бюджеті передбачено 29 мільйонів гривень на виробництво та постачання теплової енергії та 73 мільйони гривень — на водоканалізаційне господарство. Крім того, заплановано витратити 34 мільйони гривень на благоустрій міста.

Ці плани виглядають сумнівними, враховуючи, що інфраструктура Покровська значно пошкоджена, а доступ до неї у найближчому майбутньому обмежений через близькість фронту.

Станом на кінець 2024 року, за даними Покровської МВА, 70% житлових будинків, 80% соціальних та 95% промислових об’єктів міста зруйновано, а основна частина населення евакуювалась. Зокрема, у грудні з прифронтового міста Покровськ було евакуйовано всіх 16 дітей з родинами, які залишалися у місті.

До інших спірних витрат відносяться 6,6 мільйона гривень на соціально-економічний розвиток та 14,5 мільйона на підтримку засобів масової інформації. Також у бюджеті значні кошти передбачені на заробітні плати посадовців та заходи з ліквідації наслідків стихійних лих.