У столиці Словаччини кілька сотень людей вийшли на акцію проти політики чинного уряду. Вони виступають проти зовнішньополітичного курсу Фіцо, зокрема у питанні російсько-української війни.

Про це повідомляє словацька щоденна газета Dennikn.

Акція почалася увімкненням сигналу повітряної тривоги. Протест організувала словацька громадська ініціатива “Мир Україні”. Нагадаємо, уряд Фіцо веде прихильну до Росії політику. Через це Чехія навіть призупинила міжурядові консультації зі Словаччиною.

Учасники акції вважають, що така політика Фіцо – це ганьба для країни і загрожує її інтересам у майбутньому. Також протестувальники згадали рукостискання очільника МЗС Юрая Бланара з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

23 березня у Словаччині відбудеться перший тур президентських виборів. Перемога підтриманого кандидата Фіцо дозволить йому консолідувати владу в одних руках, як в його угорського колеги Віктора Орбана, що також має проросійські погляди.