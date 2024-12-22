Про це повідомляє АР.
Пожежна служба штату, яка працювала на місці автокатастрофи, повідомила, що 13 постраждалих доправлені до лікарень
Слідство встановлює причину масштабної ДТП. За словами очевидців, в автобуса їхав із Сан-Паулу, луснуло колесо, водій не впорався з керуванням і налетів на вантажівку.
З автобусом також зіткнувся автомобіль із трьома пасажирами, всі троє вижили.
Губернатор штату Ромеу Зема заявив, що наказав «повністю мобілізувати» місцевий уряд для надання допомоги потерпілим.
«Ми працюємо, аби забезпечити підтримку сім’ям загиблих, щоб вони могли пережити цю трагедію… тим паче що це сталося напередодні Різдва», — сказав Зема.
За даними Міністерства транспорту Бразилії, у 2024 році в дорожньо-транспортних пригодах загинуло понад 10 тисяч жителів країни.
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