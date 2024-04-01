Український дипломат Андрій Мельник висловив обурення тим, що бразильські високопосадовці та політики уникають обговорення війни в Україні, залишаючись на так званій "нейтральній" позиції.

Про це посол України в Бразилії повідомив у інтерв’ю “Радіо NV”.

Він стверджує, що ця ситуація є набагато складнішою, ніж та, яка була в Німеччині перед вторгненням Росії.

“Іноді складається враження, що люди тут живуть на іншій планеті. Про війну — і це доволі сумний факт — тут ніхто говорити не хоче. Тобто якщо йдете до МЗС, проводите зустрічі з парламентаріями, то теми війни просто уникають, тому що вона незручна, немає що відповісти, їм ніяково через офіційну так звану нейтральну позицію стосовно російської агресії проти України”, — пояснив дипломат.

Він також наголошує на тому, що після візиту президента Франції до Бразилії з метою залучити її на бік України, бразильський президент Лула да Сілва відзначив віддаленість своєї країни від конфлікту. Також президент Бразилії сказав, що не відчуває “такої нервозності, як у французів, оскільки ми перебуваємо за багато тисяч кілометрів від цієї війни”.

Мельник висловив розчарування тим, що Україна, діючи у Латинській Америці, залишається практично сама, і західні партнери не демонструють достатнього інтересу та активності в переконанні Бразилії змінити свою позицію.