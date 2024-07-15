Про це повідомив Богомаз у telegram

Кілька разів у ніч проти 15 липня Богомаз зазначав нібито про збиття українських БпЛА.

Зокрема, близько 2 години ночі він повідомив про нібито 6 збитих дронів над територією Севського, Погарського і Брасівського районів.

Близько 3 ночі він заявив про збиття трьох безпілотників над Злинківським районом і одного – над Трубчевським районом.

Вранці Богомаз повідомив, що нібито ще 5 БпЛА були збиті над Севським районом.

Традиційно губернатор повторив, що “постраждалих і руйнувань немає”.

Після 6 ранку Богомаз повідомив про ще один нібито збитий дрон над Комаричським районом.