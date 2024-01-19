На нафтобазі у місті Клинці Брянської області спалахнула потужна пожежа, росіяни заявили про нібито атаку безпілотника. Дрони атакували і Тамбовський пороховий завод, у рф вже встигли відзвітувати, що атаку нібито влаштували ЗСУ, але вона виявилася “невдалою”.

Про це повідомляє губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram, та підтвердило Міноборони рф. Російське Міністерство оборони відзвітувало, що нібито у Брянській області вночі 19 січня був знищений безпілотник. Традиційно звинуватили Україну.

При цьому губернатор регіону написав, що нібито була спроба атаки на об’єкти на території міста Клинці. Богомаз стверджує, що дрон ліквідували засобами РЕБ, але він встигнув скинути боєприпас на територію нафтобази. За його словами, сталося загоряння резервуарів, а постраждалих немає.

Натомість у мережі публікують кадри сильної пожежі на нафтобазі. Пожежа супроводжується задимленням.