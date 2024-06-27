Очікується, що в четвер, 27 червня, Європейський Союз підпише пакт про безпеку з президентом України Володимиром Зеленським, який зобов’язує продовжувати поставляти Києву зброю, військову підготовку та іншу допомогу протягом наступних років.

Про це стало відомо з проєкту, з яким ознайомилося Reuters.

В угоді буде викладено зобов’язання ЄС допомагати Україні в дев’яти сферах політики безпеки та оборони, включаючи постачання зброї, військову підготовку, співпрацю в оборонній промисловості та розмінування.

Очікується, що Зеленський підпише угоду на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. Про його візит офіційно не повідомлялося, але дипломати сказали, що очікується, що він буде присутній. Пакт має на меті доповнити подібні угоди, підписані між Україною та її союзниками, оскільки вона продовжує захист від вторгнення Росії.

У разі “майбутньої агресії” в документі йдеться, що ЄС і Україна мають намір протягом 24 годин провести консультації щодо потреб Києва та “швидко визначити” наступні кроки відповідно до зобов’язань.

Офіційні особи кажуть, що такі угоди не є тим самим, що і пакт про взаємну оборону між країнами НАТО, але є зобов’язаннями надати Україні зброю та іншу допомогу для зміцнення її власної безпеки та стримування будь-якого майбутнього вторгнення.

У проєкті документа ЄС йдеться, що його зобов’язання залишатимуться в силі “під час просування Україною свого європейського шляху” та будуть переглянуті не пізніше ніж через 10 років.

У ньому не вказано вартість чи кількість майбутньої допомоги. У ньому лише зазначається, що ЄС погодився надати цьогоріч 5 мільярдів євро (5,34 мільярда доларів) до фонду військової допомоги Україні.

“Подальші порівняльні щорічні підвищення можна передбачити до 2027 року”, — йдеться в документі.