Про це повідомив кореспондент “Укрінформу” та видання DW із посиланням на виступ високопосадовця ЄС у Брюсселі 21 червня.

“Ми очікуємо, що міністри обговорять безпекові зобов’язання, роботу над якими ми вже майже завершили. Ми сподіваємося, що вони будуть підписані між ЄС і Україною до кінця місяця”, — сказав посадовець.

Він додав, що з понеділка, 24 червня європейські урядовці онлайн обговорюватимуть ситуацію в Україні та потреби Києва з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Також в ЄС очікують, що 14-й пакет санкцій проти Росії ухвалять 24 червня. Напередодні його погодили посли країн ЄС.

19 червня Офіс президента України повідомив, що переговорні команди України та Європейського Союзу узгодили текст безпекової угоди.