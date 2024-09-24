У 56 ОМПБр, де служить Сергій Гнезділов, призначили службове розслідування та заявили, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення". Йдеться про самовільне залишення військової частини або місця служби.

Про це hromadske повідомила начальниця пресслужби 56 ОМБр.

Вона розповіла, що дії, які вчинив Гнезділов, мають ознаки кримінального правопорушення за ч. 5 статті 407 Кримінального кодексу України — тобто самовільне залишення військової частини або місць служби, вчинене в умовах воєнного стану.

«Позиція командування військової частини залишається незмінною — нульова толерантність до скоєння подібних злочинів», — додали в пресслужбі.

Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу.