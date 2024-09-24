Про це hromadske повідомила начальниця пресслужби 56 ОМБр.
Вона розповіла, що дії, які вчинив Гнезділов, мають ознаки кримінального правопорушення за ч. 5 статті 407 Кримінального кодексу України — тобто самовільне залишення військової частини або місць служби, вчинене в умовах воєнного стану.
«Позиція командування військової частини залишається незмінною — нульова толерантність до скоєння подібних злочинів», — додали в пресслужбі.
Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу.
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