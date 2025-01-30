Про це повідомило посольство Британії в Україні.
“Сполучене Королівство щойно підписало історичну Угоду про 100-річне партнерство з Україною, де торгівля є ключовим елементом. Я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати над досягненням результатів як для Великої Британії, так і України”, – сказав Собел.
Посольство також зазначило, що на новій посаді Собел зосередиться на пошуку нових торгівельних та інвестиційних можливостей для бізнесу і просуванні Великої Британії як привабливого місця для інвестицій.
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