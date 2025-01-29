Згідно з опитуванням YouGov, підтримка Brexit серед британців досягла найнижчого рівня з моменту референдуму 2016 року.

Як повідомляє Independent, станом на січень 2025 року лише 30% опитаних вважають вихід Великої Британії з ЄС правильним рішенням, тоді як 55% – неправильним. Це найгірший показник підтримки за весь час після референдуму.

Порівняно з січнем 2020 року, коли країна офіційно вийшла з ЄС, рівень схвалення Brexit знизився з 40% до 30%, а частка противників зросла з 47% до 55%.

62% респондентів заявили, що Brexit приніс більше негативу, ніж позитиву. Протилежної думки дотримується лише 11%, ще 20% вважають, що вихід Британії з ЄС не став ані успіхом, ані невдачею.

Серед тих, хто голосував за Brexit, 32% оцінюють його наслідки як негативні, 22% – як позитивні, але загальна підтримка виходу з ЄС у цій групі залишається на рівні 66%.

Серед тих, хто виступав проти Brexit, зараз 88% вважають його неправильним рішенням і лише 7% – правильним.

Серед молоді 18-24 років, яка не мала права голосу на референдумі, близько 75% вважають Brexit помилкою, а підтримують його лише 10%.

Опитування проводилося 21-22 січня 2025 року, у ньому взяли участь 2225 повнолітніх громадян Великої Британії.