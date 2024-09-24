Про це повідомляє The Independent.
Дмитрук заявив виданню, що нібито був змушений покинути Україну через свою позицію щодо заборони Московської церкви в Україні.
“Запит на екстрадицію ґрунтується на звинуваченнях у хуліганстві після інциденту, в якому він брав участь у 2020 році, коли намагався прорватися на політичну зустріч. Депутат втік до Великої Британії у драматичному стилі: взявши таксі до молдовського кордону, потрапив у країну через ліси, а потім вилетів до Італії, а потім до Лондона, де у нього є родина”, – пише видання.
За інформацією The Independent, Дмитрук у Вестмінстерському магістратському суді планує стверджувати, що є “жертвою політичних переслідувань з боку уряду Зеленського”. Він також повідомив виданню, що з моменту втечі у серпні уряд Великої Британії забезпечив йому безпеку.
“Зараз відбувається політичне переслідування проти мене і моєї сім’ї, проти мене самого за мої політичні погляди і мою підтримку УПЦ МП”, — сказав нардеп напередодні слухання.
У коментарі виданню Дмитрук заявив, що у нього “немає ніяких особистих проблем із Зеленським”.
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