Народний депутат Артем Дмитрук, який переховується в Лондоні, повинен постати перед судом для оскарження запиту на екстрадицію, поданого урядом Зеленського.

Про це повідомляє The Independent.

Дмитрук заявив виданню, що нібито був змушений покинути Україну через свою позицію щодо заборони Московської церкви в Україні.

“Запит на екстрадицію ґрунтується на звинуваченнях у хуліганстві після інциденту, в якому він брав участь у 2020 році, коли намагався прорватися на політичну зустріч. Депутат втік до Великої Британії у драматичному стилі: взявши таксі до молдовського кордону, потрапив у країну через ліси, а потім вилетів до Італії, а потім до Лондона, де у нього є родина”, – пише видання.

За інформацією The Independent, Дмитрук у Вестмінстерському магістратському суді планує стверджувати, що є “жертвою політичних переслідувань з боку уряду Зеленського”. Він також повідомив виданню, що з моменту втечі у серпні уряд Великої Британії забезпечив йому безпеку.

“Зараз відбувається політичне переслідування проти мене і моєї сім’ї, проти мене самого за мої політичні погляди і мою підтримку УПЦ МП”, — сказав нардеп напередодні слухання.

У коментарі виданню Дмитрук заявив, що у нього “немає ніяких особистих проблем із Зеленським”.