Британський бренд Evana, який спеціалізується на продуктах для менструального здоров’я, розробив унікальну лінійку помад, присвячену менструальному циклу. Відтінки помад відображають емоційні й фізичні особливості кожної з чотирьох фаз циклу.

Про це повідомляє Design Taxi News.

Компанія заявила, що ці помади створені для підвищення обізнаності про менструальний цикл та гормональні зміни в жіночому організмі.

“Чотири фази циклу дорівнюють чотирьом відтінкам помади”, – зазначають у команді Evana.

Перший відтінок, Period Red, символізує початок циклу – період менструації, що триває близько п’яти–семи днів. Яскраво-червоний колір покликаний нагадати про важливість турботи про себе в цей період.

Фолікулярну фазу, що триває до 14 дня циклу, представляє відтінок Springtime Coral.

“Це свіжий і яскравий відтінок, щоб відсвяткувати новий початок”, – зазначають розробники.

Овуляцію, яка зазвичай триває два дні, бренд представив яскраво-рожевим кольором Flirty Fuchsia. Цей відтінок, за словами компанії, додає відчуття впевненості та привабливості.

Заключну лютеїнову фазу символізує ніжний пастельний відтінок Nurturing Nude, який, як стверджують у команді, “заохочує поставити себе на перше місце”.

Чому помади не продаватимуть?

Ідея створення лінійки виникла після дослідження, яке показало низький рівень обізнаності жінок про свій цикл. Згідно з опитуванням, 56% респонденток не знали назв фаз менструального циклу, а 44% жінок визнали, що не розуміють своїх симптомів і гормональних змін. Лише 18% учасниць змогли правильно визначити їх послідовність.

Помади не надходитимуть у продаж – вони створені виключно для освітньої кампанії. У межах цієї ініціативи бренд також випустив серію коротких відеороликів, які пояснюють особливості кожної фази циклу. Evana сподівається, що ці продукти допоможуть жінкам краще розуміти зміни, які відбуваються у їхньому організмі.