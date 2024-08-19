У британській розвідці пояснили, з якою метою російська влада блокує захищений месенджер Signal, а також перешкоджає роботі WhatsApp і відеохостингу YouTube.

Про це у соцмережі Х повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як зазначається, 9 серпня Роскомнагляд заблокував використання захищеного месенджера Signal. Офіційно такий крок пояснили необхідністю «запобігти використанню месенджера в екстремістських або терористичних цілях».

Деякі коментатори припускають, що заборона Signal має запобігти поширенню інформації про українську операцію у Курській області, однак у Міноборони Британії вважають це малоймовірним.

У розвідці зазначають, що Signal використовується багатьма незалежними російськими журналістами та опозиційними активістами для обходу системи електронного моніторингу уряду РФ, особливо Системи оперативно-розшукових заходів (СОРМ) ФСБ.

«У цьому контексті обмеження месенджера, ймовірно, має на меті підвищити здатність російської влади відстежувати та обмежувати комунікації приватних громадян, які вороже ставляться до режиму», – вважають в британському оборонному відомстві.

Аналітики також зауважили, що це відбулося на тлі заборони у РФ незалежних медіаорганізацій, перешкоджання роботі відеохостингу YouTube та месенджера WhatsApp. Ці заходи спрямовані на посилення державного контролю над доступом до ЗМІ та інформації у Росії.