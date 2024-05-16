Після двох років російського вторгнення економіка України залишається стійкою, а цього року може відбутися зростання на 3%.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у соцмережі X.

«Попри атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, цілком ймовірно, що у 2024 році Україна побачить реальне економічне зростання на рівні близько 3%», – вважають експерти британської розвідки.

За даними Міжнародного валютного фонду, це продовжує тенденцію відновлення після падіння економіки на 29% у 2022 році, за яким слідувало зростання на 5% у 2023 році.

Національний банк України покращив прогноз інфляції до 8,2% на 2024 рік, порівняно із попереднім прогнозом на рівні 8,6%. У березні цього року інфляція знизилася до 3,2% у річному вимірі, що свідчить про тенденцію до зниження рівня інфляції.

Однак, аналітики прогнозують, що у другій половині 2024 року інфляція може знову зрости. НБУ передбачає послаблення ефектів від високого минулорічного врожаю, подальше відновлення споживання та зростання витрат бізнесу під час війни.