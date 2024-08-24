З початком нового навчального року українські учні, які проживають в Угорщині, підуть до повнокомплектної пʼятиденної школи, освітній процес у якій здійснюватиметься українською мовою з 1 по 12 класи.

Про це повідомив очільник закарпатської ОДА Віктор Микита на своїй сторінці у Facebook.

“Історична подія для українців в Угорщині, значення якої важко переоцінити. У Будапешті зареєстрована перша державна Україно-Угорська Двомовна Середня Школа та Гімназія”, — наголосив посадовець.

За його словами, у навчальному закладі діти вивчатимуть угорську як іноземну мову, що забезпечить їхній якісний та всебічний розвиток у країні проживання. Фінансування здійснюється коштами державного бюджету Угорщини.

Микита додав, що для забезпечення навчального процесу вже підготовано окрему будівлю, яка відповідає всім вимогам згідно з чинним законодавством країни.

“Усе можливо, коли є мета, віра у власні сили та велика обʼєднана команда. Дякуємо Уряду Угорщини за сприяння та принципове рішення щодо цього та інших питань. Дякуємо Президенту Володимиру Зеленському за підтримку та увагу до наших громадян за кордоном. Дякуємо українцям в Угорщині за ініціативу та велику роботу для розвитку громади”, — висловив слова подяки очільник закарпатської ОДА.