У неділю, 12 січня, у Бухаресті прибічники незалежного кандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску зберуться на протест під будівлею парламенту з вимогою провести другий тур президентських виборів.

Як повідомляється у сторінці Daractenus у соцмережі Х, у мітингу візьмуть участь близько 50 тисяч осіб.

“Очікується, що приблизно через 2 години прихильники Каліна Джорджеску розпочнуть свій давно запланований великий протест у Бухаресті. Згідно з надзвичайно завищеними та неперевіреними оцінками ультраправої партії, яка організовує цей протест, у ньому візьмуть участь близько 50 тисяч “психів”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ще 24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. До другого туру пройшли ультраправий політик Калін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.

Однак згодом Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. Тепер їх доведеться починати заново. У відповідь на це ультраправий кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску подав скаргу до Європейського суду з прав людини.