“Канцлер завжди запевняв нас, що орієнтується на Сполучені Штати”, – сказала Штрак-Ціммерманн.

Вона зазначила, що внаслідок рішення США тепер бачить необхідність у діях і з боку уряду Німеччини.

“США тепер постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. Це достатня причина, щоб діяти зараз щодо питання Taurus”, – пояснила голова оборонного комітету.

Торік Україна звернулася до Німеччини з проханням надати далекобійні крилаті ракети Taurus, які мають радіус дії в 500 кілометрів. Але німецький уряд ухиляється від відповіді на прохання, а канцлер Олаф Шольц категорично проти, пояснюючи це тим, що поставки ціє зброї вимагатимуть присутності німецьких військових в Україні.