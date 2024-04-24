Про це пише BR24.
“Канцлер завжди запевняв нас, що орієнтується на Сполучені Штати”, – сказала Штрак-Ціммерманн.
Вона зазначила, що внаслідок рішення США тепер бачить необхідність у діях і з боку уряду Німеччини.
“США тепер постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. Це достатня причина, щоб діяти зараз щодо питання Taurus”, – пояснила голова оборонного комітету.
Торік Україна звернулася до Німеччини з проханням надати далекобійні крилаті ракети Taurus, які мають радіус дії в 500 кілометрів. Але німецький уряд ухиляється від відповіді на прохання, а канцлер Олаф Шольц категорично проти, пояснюючи це тим, що поставки ціє зброї вимагатимуть присутності німецьких військових в Україні.
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