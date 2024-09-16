У Чехії доходи від податків і страхових внесків, сплачених українськими біженцями, вже перевищили витрати держави на їх підтримку. За перше півріччя 2024 року Чехія заробила мільйони євро завдяки цим внескам.

Про це повідомило чеське Міністерство праці та соціальних питань.

Зокрема, за цей період держава витратила на підтримку біженців 7,3 мільярда крон (понад 290 мільйонів євро), тоді як доходи склали 11,7 мільярда крон (більш ніж 465 мільйонів євро). Таким чином, країна отримала понад 4,4 мільярда крон (понад 175 мільйонів євро) прибутку. За даними видання Novinky.cz, витрати на біженців поступово зменшуються, тоді як доходи зростають.

«Українські біженці вже давно приносять нашому бюджету значно більше, ніж ми витрачаємо на їхню допомогу. Вони для нас є здобутком, а не тягарем», — заявили у міністерстві.

За офіційними даними, середній розмір допомоги на одного біженця становить 7336 крон (291 євро), що включає гуманітарну допомогу та підтримку в оплаті житла. Розмір допомоги залежить від різних факторів, зокрема від місця перебування біженця.

При цьому більшу гуманітарну допомогу отримують найуразливіші категорії населення, що становлять близько 25% від загальної кількості біженців, тобто приблизно 93 тисячі осіб. Сюди входять діти, люди похилого віку та особи з інвалідністю.