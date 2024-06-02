Про це написала представниця організації у соцмережі X й опублікувала відповідне відео та фото.

“Ми волонтерами кожну суботу, з другої до шостої, маємо намет Russia Hands Off Ukraine. Там стоїмо мирно з мерчем і волонтерською скринькою. Все офіційно, маємо дозвіл”, – написала вона.

Як стверджує волонтерка, нападники завдали їй фізичної шкоди. У підтвердження цьому, жінка опублікувала фото із закривавленою хустинкою у руках.

“В тріщинах телефону кров, біла сорочка в крові”, – додала волонтерка.

На відео не зафільмовано початку конфлікту, але в одному ролику можна побачити, як росіянка вибиває телефон в українців, у другому – як вона та ще один громадянин Росії нападають на волонтерів, б’ючи їх руками та ногами.

Під час конфлікту росіяни вигукували в сторону українців та чехів нецензурні слова.

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