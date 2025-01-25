У Чехії обговорюється створення центрів повернення, які допомагатимуть українським біженцям повернутися на батьківщину. Такі проєкти обговорювалися також у Німеччині та Польщі.

Про це повідомляє Іdnes, посилаючись на чеське видання Deník N.

Новостворені інституції мають на меті допомагати українцям у поверненні на батьківщину та водночас слугувати культурними та громадськими центрами.

Зазначається, що створення центрів повернення на території Чеської Республіки буде, серед іншого, предметом зустрічі віцепрем’єр-міністра України, відповідального за зв’язки з українськими громадянами за кордоном, Олексія Чернишова, який прибуде до Чехії наступного тижня.

Як зазначила Хана Мала з Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ, зустріч із Чернишовим, яка запланована на 28 січня, має відбутися саме з цією метою.

У першій половині січня Чернишов заявив, що біженці, які повертаються з-за кордону, у більшості випадків можуть бути звільнені від мобілізації. За його словами, Україна готова прийняти громадян, які проживають за кордоном, наприклад, в оборонній промисловості, тому що країні не вистачає кваліфікованих працівників.

За даними МВС Чехії, наразі в країні перебуває приблизно 390 тис. вихідців з України з тимчасовим захистом. Приблизно 60% українських біженців планують залишитися в Чехії навіть після закінчення війни.