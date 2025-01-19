На півдні Чехії під час військового показу історичної військової техніки один з бронетранспортерів перекинувся, внаслідок чого двоє людей загинули на місці.

Про це повідомляє чеська поліція.

Там розповіли, що аварія сталася під час військового показу біля вже неіснуючого села Сватомирів, що на півдні країни.

“Військовий автомобіль перекинувся і кілька людей отримали поранення. Двоє людей загинули на місці”, – йдеться у повідомленні.

В результаті аварії постраждали вісім людей.

“Після прибуття перших підрозділів бригада рятувальної служби вже була на місці. Ми надали допомогу лікарям швидкої допомоги та вжили заходів, щоб запобігти витоку нафтопродуктів з перекинутого автомобіля”, – йдеться в дописі.

За словами пожежників, на місці аварії також був присутній австрійський рятувальний вертоліт, але згодом його відкликали.

За словами голови міста Горні Дворшіте Зденека Кемені, цей показ був приватним заходом, співорганізатором якого виступила місцева військово-історична асоціація.