Про це повідомляє місцеве видання.
У чеському місті Їглава планується запровадити посади українських помічників поліції для роботи з місцевою українською громадою. Таким чином, українці будуть сприяти профілактиці злочинності та зміцненню зв’язку між правоохоронцями та громадянами України, що проживають у регіоні. На таких посадах біженці з України зможуть працювати вже з весни наступного року.
Видання цитує мера міста Петра Ришка, який висловив сподівання, що такі асистенти допоможуть поліції налагодити тісніші стосунки з українською діаспорою та підвищити рівень довіри до правоохоронців.
“Ми маємо чотири місця для циганських помічників, і ми хочемо залучити ще двох українських…Тут досить велика українська діаспора, з якою бувають деякі проблеми, і ми думаємо, що могли б стати до них трохи ближчими”, – повідомив мер.
За даними мерії, у 50-тисячній Їглаві мешкає близько 7 000 вихідців з України. Зазначається, що асистенти із запобігання злочинності працюють у співпраці з поліцією, допомагаючи їй забезпечувати громадський порядок.
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