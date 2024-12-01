У місті Їглава вважають, що українці на таких посадах зможуть допомогти поліції зблизитися з великою українською громадою чеського міста і сприяти встановленню більшої довіри до поліціянтів.

Про це повідомляє місцеве видання.

У чеському місті Їглава планується запровадити посади українських помічників поліції для роботи з місцевою українською громадою. Таким чином, українці будуть сприяти профілактиці злочинності та зміцненню зв’язку між правоохоронцями та громадянами України, що проживають у регіоні. На таких посадах біженці з України зможуть працювати вже з весни наступного року.

Видання цитує мера міста Петра Ришка, який висловив сподівання, що такі асистенти допоможуть поліції налагодити тісніші стосунки з українською діаспорою та підвищити рівень довіри до правоохоронців.

“Ми маємо чотири місця для циганських помічників, і ми хочемо залучити ще двох українських…Тут досить велика українська діаспора, з якою бувають деякі проблеми, і ми думаємо, що могли б стати до них трохи ближчими”, – повідомив мер.

За даними мерії, у 50-тисячній Їглаві мешкає близько 7 000 вихідців з України. Зазначається, що асистенти із запобігання злочинності працюють у співпраці з поліцією, допомагаючи їй забезпечувати громадський порядок.