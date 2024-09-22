Чеська поліція викрила шахраїв, які збирали фінансову допомогу нібито для України, а насправді використовували зібрані гроші для задоволення власних потреб.

Про це повідомляє Czech Radio.

Як з’ясувалося, збір був організований 18-річним юнаком, який заснував для цього фонд “Ми – люди” (JSME LIDÉ). Протягом кількох місяців учасники цієї групи збирали гроші у спеціальні скриньки, які розмістили в універмагах та супермаркетах Празі та прилеглих муніципалітетах Центрально-Чеського краю.

“Вони скористалися важким становищем людей, які постраждали від війни в Україні, і готовністю громадян зробити свій внесок у допомогу країні”, – заявили у празькій поліції.

Загалом зловмисники зібрали понад один мільйон чеських крон (близько 44 тисяч євро). Отримані кошти юнак та його спільники використовували для власних потреб та розваг, наприклад, вони подорожували світом, оплачували проживання, купували харчі.

Фонд JSME LIDÉ зареєстрований у Чеському торговому реєстрі, але не має веб-сайту або акаунтів у соціальних мережах. Під час обшуків вдалося вилучити сотні тисяч крон готівкою, грошові скриньки, в які шахраї складали гроші, і багато документів.

“Ми не можемо виключати, що збитки можуть бути в рази більшими”, – сказала речниця поліції Чехії.