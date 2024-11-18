У Празі правоохоронці затримали лідера угруповання рекетирів із Закарпаття, який тривалий час переховувався за кордоном.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Згідно з матеріалами слідства, учасники банди вимагали у місцевих мешканців гроші під надуманими приводами, залякуючи їх фізичною розправою у разі відмови. Один із зафіксованих випадків стався у 2021 році, коли очільник групи намагався “вибити” з підприємця 110 тисяч доларів США за неіснуючий борг.

“Тоді правоохоронці затримали фігуранта та повідомили йому про підозру. Проте напередодні судового розгляду підозрюваний утік за кордон, пославшись на різке погіршення здоров’я”, – зазначили в СБУ.

Рекетира оголосили в міжнародний розшук, а під час спільної операції його затримали у столиці Чехії. Зловмисник намагався уникнути відповідальності, переховуючись у ЄС.

Наразі триває підготовка до його екстрадиції в Україну. Підозрюваний постане перед судом за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання, скоєне групою осіб із застосуванням погроз.

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.