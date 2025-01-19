Інцидент стався у Черкасах. Одна з відвідувачок увійшла до місцевого магазину з пістолетом і відкрила вогонь.

Про це повідомляє поліція Черкащини.

За її інформацією, жінка дістала пістолет і здійснила декілька пострілів.

Інцидент стався ввечері 17 січня на вулиці Митницькій у Черкасах. Одна з відвідувачок увійшла до місцевого магазину з пістолетом і відкрила вогонь. Ситуація відбувалася тоді, коли в приміщенні перебували покупці та персонал. Постріли налякали людей та, на щастя, ніхто з них не постраждав.

Попри шок, працівники магазину і клієнти не розгубилися. Вони обеззброїли жінку й викликали поліцію. Поліцейські прибули на місце події оперативно та затримали правопорушницю в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі слідчі Черкаського райуправління поліції з’ясовують мотиви її дій, які кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Чи перебувала жінка в стані сп’яніння наразі невідомо, бо від освідування вона відмовилася.

Зброю вилучили та скерували на дослідження до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Нині за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури Черкащанці повідомлено про підозру за фактом хуліганства із застосуванням зброї. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Жінці загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.