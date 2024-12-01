У ніч на неділю, 1 грудня, російський ударний безпілотник зруйнував приватний будинок у громаді Прилуцького району на Чернігівщині.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“Сьогодні вночі ворог вкотре запускав безпілотники. Внаслідок влучання «шахеда» (попередньо) зруйновано приватний будинок у громаді Прилуцького району. 58-річна місцева мешканка встигла врятуватися з палаючої оселі, отримала незначні опіки”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 1 грудня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Сили оборони виявили та знешкодили близько десятка дронів, яка загрожували Києву.

Внаслідок ранкової атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста. Є пошкодження автомобілів та руйнування вікон у прилеглих житлових будинках.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що впродовж останнього тижня осені російські війська запустили по Україні понад 1200 ракет, КАБів та ударних безпілотників.