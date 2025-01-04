Про це повідомив голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За його словами 28 будинків пошкоджено, 2 зруйновано. Постачання світла та газу в районі руйнувань відновлено.

Міські служби та волонтерські організації продовжують надання допомоги всім постраждалим.

“Окрема подяка за мужність підрозділів ДСНС, поліції, муніципальної варти та аварійних служб, які ризикуючи власним життям, з перших хвилин надавали всю необхідну допомогу та ліквідовували наслідки трагедії” — написав він.