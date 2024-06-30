На Буковині двоє чоловіків 33 та 25 років напали із мачете та газовим балончиком на прикордонника. Той у відповідь відкрив вогонь. Один із нападників поранений у ногу, іншого застрелили.

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

«Як повідомляють мої джерела, о 9 годині вечора, дві особи з мачете та газовим балончиком напали на військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки ВПС «Селятин». Його повалили та завдали удару по нозі», — йдеться у дописі.

Далі, за інформацією журналіста, прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова, внаслідок чого один правопорушник загинув, інший отримав поранення.

Наразі проводиться службове розслідування з приводу нападу на співробітника ДПСУ та загибелі цивільної особи.