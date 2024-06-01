У суботу, 1 червня, у Чернівцях стався новий інцидент за участі працівників ТЦК та СП й цивільних громадян, які ухиляються від мобілізації.

Про це повідомив Чернівецький обласний ТЦК та СП у Facebook.

“Продовжуються випадки агресивної поведінки громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, стосовно військовослужбовців. Черговий конфлікт виник в Чернівцях, 1 червня, під час якого військовозобов’язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК та СП, чим спровокував удар у відповідь. Крім того, нападник ображав честь та гідність військовослужбовця, висловлюючи на його бік погрози”, – йдеться у заяві ТЦК.

Там також повідомили, що на місце події було викликано поліцію. Щодо інциденту триває внутрішня перевірка з метою з’ясування всіх обставини.

За інформацією “Суспільне”, 43-річний житель Києва звернувся до поліції із заявою про те, що його вдарив працівник ТЦК. Відомо, що й працівник ТЦК також звернувся до поліції. Він повідомив, що під час вимоги надати для перевірки військово-облікові документи, цивільний чоловік почав поводити себе агресивно та завдавав йому удар в область грудей. За обома зверненнями в поліції розпочато перевірку.