У Чернівцях вперше в Україні зроблять спільне поховання загиблих 16 бійців ЗСУ. Вони загинули під час авіанальоту 11 березня 2022 року в Людвинівці в Київській області.

Про це повідомляють Чернівецька міська рада тп адвокатка сімей загиблих Галина Янко.

Прощання з загиблими відбудеться 2 травня 2024 року, об 11:00 на кладовищі “Садгора”. За допомогою українських та іноземних спеціалістів вдалося ідентифікувати 16 імен із 19-ти загиблих.

Родичі загиблих бійців вирішили влаштувати братську могилу, адже військові разом служили в одному підрозділі ЗСУ – 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді “Едельвейс”.

Як повідомляє одна з адвокаток родин загиблих Галина Янко, поховають військових родом з Чернівецької, Хмельницької, Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської та Донецької областей.

На братській могилі встановлять писанкове дерево. У міськраді Чернівців додали, що на вшанування полеглих можна принести розписану писанку з прикріпленою стрічкою.