Про це повідомляють Чернівецька міська рада тп адвокатка сімей загиблих Галина Янко.
Прощання з загиблими відбудеться 2 травня 2024 року, об 11:00 на кладовищі “Садгора”. За допомогою українських та іноземних спеціалістів вдалося ідентифікувати 16 імен із 19-ти загиблих.
Родичі загиблих бійців вирішили влаштувати братську могилу, адже військові разом служили в одному підрозділі ЗСУ – 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді “Едельвейс”.
Як повідомляє одна з адвокаток родин загиблих Галина Янко, поховають військових родом з Чернівецької, Хмельницької, Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської та Донецької областей.
На братській могилі встановлять писанкове дерево. У міськраді Чернівців додали, що на вшанування полеглих можна принести розписану писанку з прикріпленою стрічкою.