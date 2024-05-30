Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на організаторів проєкту.

Новачкам пропонують пройти базовий курс підтримки, а також поглиблений граматичний курс. Навчання безкоштовне. Тривалість обох – 28 днів.

Амбасадором цього курсу є Тарас Цимбалюк – український актор театру, кіно і телебачення. Він поділиться секретами, якими користуються актори для тренування вимови, розповість про театральні й телевізійні залаштунки.

На слухачів курсу чекають:

ретельно розроблені програмні матеріали;

спілкування та знайомства з новими людьми;

короткі завдання щодня;

чати підтримки із професійними модераторами;

розмовні клуби наживо та онлайн;

фінальне тестування.

Старт курсу – понеділок, 3 червня. Долучитися можна з будь-якої точки світу. Реєстрація – на сайті.