Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на організаторів проєкту.

Новачкам пропонують пройти базовий курс підтримки, а також поглиблений граматичний курс. Навчання безкоштовне. Тривалість обох – 28 днів.

Амбасадором цього курсу є Тарас Цимбалюк – український актор театру, кіно і телебачення. Він поділиться секретами, якими користуються актори для тренування вимови, розповість про театральні й телевізійні залаштунки.

На слухачів курсу чекають:

  • ретельно розроблені програмні матеріали;
  • спілкування та знайомства з новими людьми;
  • короткі завдання щодня;
  • чати підтримки із професійними модераторами;
  • розмовні клуби наживо та онлайн;
  • фінальне тестування.

Старт курсу – понеділок, 3 червня. Долучитися можна з будь-якої точки світу. Реєстрація – на сайті.

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