Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на організаторів проєкту.
Новачкам пропонують пройти базовий курс підтримки, а також поглиблений граматичний курс. Навчання безкоштовне. Тривалість обох – 28 днів.
Амбасадором цього курсу є Тарас Цимбалюк – український актор театру, кіно і телебачення. Він поділиться секретами, якими користуються актори для тренування вимови, розповість про театральні й телевізійні залаштунки.
На слухачів курсу чекають:
- ретельно розроблені програмні матеріали;
- спілкування та знайомства з новими людьми;
- короткі завдання щодня;
- чати підтримки із професійними модераторами;
- розмовні клуби наживо та онлайн;
- фінальне тестування.
Старт курсу – понеділок, 3 червня. Долучитися можна з будь-якої точки світу. Реєстрація – на сайті.
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