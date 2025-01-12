Про це повідомляє Reuters.

Окрім вбитих та поранених, ще 30 людей були евакуйовані з ресторану та навколишніх будівель.

“За попередньою інформацією очевидців, перекинувся обігрівач, що спричинило пожежу”, — повідомили у пожежній службі.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан припустив, що причиною, ймовірно, став пропан-бутановий обігрівач, який перекинувся в передньому саду ресторану. Через це будівля закладу спалахнула.

Пожежна команда повідомила, що врятувала одного серйозно пораненого гостя ресторану, який опинився у пастці у ванній кімнаті. Загалом під час вибуху в ресторані перебувало близько 20 гостей.

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