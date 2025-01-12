Пізно ввечері у суботу, 11 січня, у ресторані в місті Мост, що на північному заході Чехії вибухнув балон з пропан-бутаном. Інцидент забрав життя шістьох людей, ще восьмеро отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Окрім вбитих та поранених, ще 30 людей були евакуйовані з ресторану та навколишніх будівель.

“За попередньою інформацією очевидців, перекинувся обігрівач, що спричинило пожежу”, — повідомили у пожежній службі.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан припустив, що причиною, ймовірно, став пропан-бутановий обігрівач, який перекинувся в передньому саду ресторану. Через це будівля закладу спалахнула.

1/ 🧵 Při zásahu v mostecké restauraci Kojot došlo k několika výbuchům propanbutanových lahví. V době příjezdu hasičů na místo události byl objekt zasažen požárem v plném rozsahu. Navzdory veškerému úsilí všech složek IZS měl požár tragické následky pro 6 lidí. pic.twitter.com/6hlllxIaFb — Jan Kocourek (@Jan_Kocourek) January 12, 2025

Пожежна команда повідомила, що врятувала одного серйозно пораненого гостя ресторану, який опинився у пастці у ванній кімнаті. Загалом під час вибуху в ресторані перебувало близько 20 гостей.