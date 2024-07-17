Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Телеграмі.
“Завтра, 18 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. З 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень. З 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 – три черги”, – йдеться у повідомленні.
Із 16:00 до 22:00 обленерго задіють чотири черги відключень одночасно.
Як повідомлялося, аварійні відключення, що запроваджувалися 16 липня в окремих областях, скасовані.
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