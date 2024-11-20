Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
“21 листопада графік відключень буде наступним: 7:00 – 11:00 — одна черга відключень; 11:00 – 19:00 — дві черги відключень; 19:00 – 22:00 — одна черга відключень.”, – йдеться у повідомленні.
Обмеження вводяться через пошкодження енергетичних об’єктів, які сталися під час масованого обстрілу 17 листопада. Фахівці продовжують ремонтні роботи, щоб якомога швидше повернути пошкоджене обладнання до нормального функціонування.
- Завтра в Україні діятиме одна черга відключення світла, — “Укренерго”.
- Укренерго попереджає про заплановані відключення електроенергії,
- В Росії достатньо ракет на декілька масованих обстрілів – ЦПД.