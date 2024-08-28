Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Телеграмі.
“Завтра, 29 серпня, заходи обмеження споживання застосовуватимуться протягом всієї доби. Із графіками застосування обмежень можна ознайомитися на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах”, – йдеться у повідомленні.
Енергопостачання критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
Як повідомлялося, до кінця доби 28 серпня застосовуватимуться три черги у графіках погодинних відключень світла замість двох.
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