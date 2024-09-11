12 вересня в Україні не очікується введення обмежень на використання електроенергії.

Про це повідомили в пресслужбі “Укренерго”.

“Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00”, – зазначили в компанії.

Нагадаємо, що графіки погодинних відключень електроенергії було скасовано 7 вересня. До цього вони діяли через масштабний обстріл енергетичної інфраструктури, який стався 26 серпня через атаки російських військ.