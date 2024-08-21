Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
“22 серпня застосування відключень не прогнозується” – йдеться у повідомленні.
При зміні ситуації буде повідомлено додатково.
Водночас енергетики попросили не вмикати потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00 та ощадливо споживати електроенергію.
Також за словами голови правління Укренерго Володимира Кудрицького, вже наступного тижня в Україні, ймовірно, вдасться уникнути відключень у разі відсутності форс-мажорів.
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