У четвер 22 серпня застосування графіків відключень світла не прогнозується.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“22 серпня застосування відключень не прогнозується” – йдеться у повідомленні.

При зміні ситуації буде повідомлено додатково.

Водночас енергетики попросили не вмикати потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00 та ощадливо споживати електроенергію.

Також за словами голови правління Укренерго Володимира Кудрицького, вже наступного тижня в Україні, ймовірно, вдасться уникнути відключень у разі відсутності форс-мажорів.